48 тысяч тюльпанов вырастили в Иркутске к 8 марта

48 тысяч тюльпанов вырастили в иркутском «Горзеленхозе» к Международному женскому дню. Об этом сообщила руководитель агрокомплекса МУПЭП «Горзеленхоз» Анастасия Кузьменко. Она отметила, что традиционно луковицы тюльпанов высадили осенью, чтобы к весеннему празднику были свежие цветы. В этом году в теплицах агрокомплекса выросли новые «экспериментальные сорта», такие как Amedea, Beautytrend, махровые формы Purple Sky.

– Каждый год стараемся пробовать новые сорта, чтобы цветы приятно удивляли и радовали. В этом году к уже зарекомендовавшим себя 20 сортам добавили девять новых — бахромчатые и махровые тюльпаны. Например, нежный фиолетовый тюльпан “Purple Sky” привлечет внимание необычной окраской бутона. Достоинство махровых тюльпанов – долго не увядающие цветки, – отметила Анастасия Кузьменко.

Кроме тюльпанов к празднику выращены гиацинты, крокусы и нарциссы. Всего около 75 тысяч цветов. Заказ можно оформить в интернет-магазине https://gzh38.ru/