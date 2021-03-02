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Аэропорт Братска выставили на продажу за 495 млн рублей

«Интерфакс» сообщил о том, что аэропорт города Братска Иркутской области выставлен на торги за 495 миллионов рублей.

«Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Вячеслав Кононов выставил на открытый аукцион принадлежащие ей 100% акций ПАО «Аэропорт Братск». <…> На продажу предложены 55 миллионов обыкновенных акций», – говорится в сообщении.

Заявки на аукцион принимаются до 5 апреля, торги назначены на 9 апреля 2021 года.

Аэропорт находится в восьми километрах от Братска. Его взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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