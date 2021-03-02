Кобзев поручил иркутскому минздраву начать работу по строительству здания для хосписа

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному министерству здравоохранения начать работу по строительству нового здания, в котором нуждается областной хоспис, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя минздрава региона Анну Данилову.

«Было поручение губернатора о необходимости проработать вопросы о возможности проектирования и строительства хосписа. Будет направлено обращение в администрацию Иркутска, а также в службу архитектуры по участку, который уже определен для будущего строительства, чтобы была начата работа по определению границ участка, передачи его в областную собственность. Потребность в паллиативной помощи есть. Состояние зданий хосписа поддерживалось, насколько это было возможно. Годы их постройки – 1950-е. Конечно, необходимо строительство нового», – заявила Данилова.

На сегодня определен земельный участок в Иркутске, на котором объект может расположиться, и подготовлено медико-техническое задание на проектирование. Последнее – проходит новое согласование, так как было решено увеличить количество коек с 90 до 202. Стоимость и сроки возведения объекта пока неизвестны.