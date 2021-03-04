Сергей Эмдин, Tele2: Мобильных операторов нельзя отнести к бенефициарам пандемии

Несмотря на рост потребления трафика, операторов мобильной связи нельзя отнести к бенефициарам пандемии, потому что компаниям пришлось существенно наращивать инвестиции, при этом их выручка не увеличилась. Такое мнение высказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин на пресс-конференции в Иркутске.

– Если посмотреть на финансово-экономические показатели отрасли за 2020 год, то они довольно неоднозначные. С одной стороны, мы видим падение численности абонентской базы, с другой – рост трафика. И эти показатели между собой не сильно взаимосвязаны.

Голосовая связь и мобильный интернет востребованы – россияне всё больше и больше потребляют эти услуги, но в целом выручка в телеком-отрасли не растет. Причина простая – свыше 90% трафика расходуется за счет пакетных тарифов, из которых теперь выбирается большая часть лимитов, что было не характерно до начала пандемии, – пояснил гендиректор Tele2.

При этом компания Tele2, по словам Сергея Эмдина, стоит особняком.

– Нам удалось в этот сложный 2020-й год достичь роста выручки, который по-прежнему характеризуется двузначными числами. Но это скорее исключение из правил. При оценке ситуации в целом важно смотреть не только на показатели выручки, но и на показатели денежного потока, поскольку компания очень много инвестирует в строительство инфраструктуры.

В период пандемии мобильные операторы были вынуждены наращивать инвестиционные программы. В первую очередь приходилось увеличивать емкость и расширять покрытие сети в тех местах, где раньше не наблюдалось пиковых нагрузок. Как правило, это дачные поселки, пригороды, малые населенные пункты.

По информации Tele2, в Иркутской области за прошлый год количество базовых станций сети LTE выросло на 60% по сравнению с 2019-м годом. Высокоскоростной мобильный интернет появился еще в 75 населенных пунктах, а модернизация коснулась – более 1000. По итогам 2020 года объем потребления интернет-трафика в регионе вырос в 1,6 раза, голосовой связи – в 1,1 раза.

– В краткосрочной перспективе нельзя однозначно сказать, что отрасль стала бенефициаром коронакризиса, в долгосрочной – она адаптируется к повышенному спросу на потребление цифровых сервисов, – отметил Сергей Эмдин.