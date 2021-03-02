Информационная стойка для туристов установлена в аэропорту Иркутска

Информационная стойка для туристов установлена в Иркутском аэропорту в терминале внутренних линий, сообщила советник иркутского мэра Инга Корочкина.

На точке будут работать специалисты Информационной туристской службы города Иркутска. К ним можно обратиться на русском, английском, китайском, испанском и немецком языках.

– Подобные точки устанавливаются в аэропортах всего мира. В них можно получить актуальную информацию о транспорте, кафе, ресторанах, отелях и достопримечательностях города. Появление информационной стойки в Иркутском аэропорту — это большой шаг в развитии туризма в нашем городе, – подчеркивается в сообщении.