Минторг США назвал попавшие под санкции по делу Навального компании

В санкционный список Минторга США вошли девять российских компаний и 27-й Научный центр Минобороны, сообщает РБК со ссылкой на уведомление, опубликованное в Федеральном реестре США.



В санкционный список помимо 27-го Научного центра Минобороны вошли компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб».

Эти организации, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.