Сборы «Росгосстраха» в 2020 году выросли на 10%

Объем собранной ПАО СК «Росгосстрах» в 2020 году страховой премии, согласно опубликованной компанией отчетности по ОСБУ, составил 87,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Несмотря на пандемию, рост сборов компании был заметнее, чем в целом по отрасли.

Темп роста сборов по отношению к 12 месяцев 2019 г. превысил 100% в таких каналах продаж, как: онлайн (118%), партнёрские продажи (113%), корпоративные продажи (114%), агентские продажи (103%).

Прибыль до налогообложения составила 8,5 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль — 6,8 млрд рублей.

Объем страхового возмещения, которое компания выплатила в 2020 году своим клиентам, составил 35,5 млрд рублей.

Активы компании составляют сегодня 149,7 млрд рублей, портфель инвестиций — 86,7 млрд рублей, капитал 46,5 млрд рублей, что существенно превышает все необходимые нормативы.

«Важно, что в условиях самоизоляции почти все наши каналы продаж в 2020 году продемонстрировали положительные темпы роста сборов страховой премии. При этом мы серьезно поработали с расходами, не допустив их роста, — отмечает Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. — Все это позволило «Росгосстраху» подняться в рэнкинге крупнейших страховщиков России на пятое место».