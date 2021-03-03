«Сбербанк страхование жизни» в феврале выплатила больше 1 млрд рублей по страховым случаям

СК «Сбербанк страхование жизни» в феврале 2021 года произвела 7 822 выплат по страховым случаям на общую сумму 1,034 млрд рублей. Это на 11% больше по количеству выплат, чем в феврале 2020 года, и на 27% — по объёму.

Крупнейшая выплата за месяц — 20 млн рублей — произведена в Иркутской области по программе инвестиционного страхования жизни.

В феврале 2021 года за страховыми выплатами чаще всего обращались жители Московского региона (7% от общего числа обращений), Иркутской области и Краснодарского края (по 3%).

«Сбербанк страхование жизни» производит страховые выплаты при наступлении неблагоприятных событий и помогает сохранить привычный образ жизни клиента или его семьи. Заявить о страховом случае можно дистанционно.

Помимо выплат по страховым случаям, компания осуществляет выплаты по риску «дожитие» по завершившимся договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни.