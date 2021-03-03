ИК «Фридом Финанс» — организатор и андеррайтер первого выпуска облигаций ООО МФК «ЦФП»

ООО МФК «ЦФП» сегодня разместило на Московской Бирже первый выпуск облигаций объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги этого выпуска (регистрационный номер: 4-01-00009-L от 07.12.2020) предназначены только для квалифицированных инвесторов, их оборот ограничен в соответствии с законодательством РФ, сообщают в пресс-службе ИК «Фридом Финанс».

Организатором и андеррайтером выпуска выступила ИК «Фридом Финанс». Для эмитента это дебютный выпуск, размещение прошло по закрытой подписке. Ставка купона определена на все купонные периоды — 13,5% годовых. Продолжительность купонного периода составляет 30 дней.

ООО МФК «ЦФП» — микрофинансовая организация, которая предоставляет услуги с ноября 2011 года под торговым брендом «VIVA деньги». Ее деятельность ориентирована на потребительское кредитование (installment loans). Благодаря активному развитию и постоянному совершенствованию бизнес-модели МФК «ЦФП» входит в топ-3 крупнейших компаний в сфере микрофинансирования по размеру кредитного портфеля в сегменте installment, а также по объему выданных потребительских микрозаймов физическим лицам.

Головной офис компании находится в Москве, 154 офиса обслуживания представлены в 40 регионах России. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило МФК «ЦФП» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

«Компания «Viva деньги» специализируется на офлайн и онлайн предоставлении физическим лицам необеспеченных нецелевых микрозаймов на сумму от 1 до 80 тысяч рублей сроком от семи дней до года. Наличие собственного скоринга, аналогичного банковскому, и собственный колл-центр позволили сформировать устойчивую клиентскую базу. Для привлечения и удержания клиентов также используются технологии big data. Стратегия развития компании нацелена на упрочение позиций на рынке микрофинансирования за счет развития маркетинговых активностей, увеличения объемов выдачи займов онлайн, продвижения сервисов дистанционного обслуживания и вывода на рынок залоговых продуктов и продуктов для МСБ», — прокомментировал прошедшее размещение облигаций Сергей Носов, заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс».

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC, капитализация составляет более $3 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). ИК «Фридом Финанс» входит в топ-8 крупнейших брокеров Московской биржи с более чем 96 тыс. клиентов.