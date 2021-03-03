Снижение пенсионного возраста обсудили в кабмине

Основная цель законопроекта – систематическая индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию, сообщает ТАСС.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости.

Законопроект предусматривает снижение возраста выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно, а также трудового стажа для досрочного выхода на пенсию с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет соответственно. Кроме того, документ снижает требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости с 70 и 65 лет до 66 лет и 61 года соответственно.

Как отмечает правительственная комиссия, поэтапное повышение пенсионного возраста «в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию, и обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к складывающимся демографическим условиям».

По мнению Центробанка, повышение пенсионного возраста позитивно скажется на рынке труда, однако изменение возрастной структуры рабочей силы в пользу более старших поколений уменьшит положительный эффект реформы на потенциальный уровень ВВП, указывает ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».