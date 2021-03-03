Полный запрет на продажу алкоголя планируют ввести в селе на севере Иркутской области

Жители села Хамакар Катангского района Иркутской области выступили за введение в населенном пункте полного запрета на продажу алкоголя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Ербогаченского муниципального образования Василия Юрьева.

«На народном сходе в феврале большинство жителей села проголосовали за полный запрет продажи алкоголя», – приводятся в сообщении слова Юрьева. Сейчас в Хамакаре торговля алкоголем разрешена только по пятницам с 17:00 до 20:00 часов. Это единственный населенный пункт в регионе, где действует такой режим продажи спиртного.

Необходимость в таких мерах появилась потому, что в Хамакаре остро стоит проблема злоупотреблением алкоголем. Вопрос о запрете на торговлю спиртным будет решен на заседании местной думы 25 марта.

В настоящее время в Хамакаре проживает коренной народ Восточной Сибири – эвенки. По словам Юрьева, в селе зарегистрировано 100 жителей – 64 взрослых и 36 несовершеннолетних. Постоянно проживают около 50 человек, половина из них – молодежь.