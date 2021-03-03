Мужчина незаконно возил людей за деньги на машине по льду Байкала – МВД

Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте сообщила, что правоохранители задержали 46-летнего жителя острова Ольхон, который за деньги незаконно возил людей на остров Огой по льду Байкала.

На момент ареста в его транспорте находились девять человек, никто из них не пострадал. Нарушитель возил людей вне легальных переправ по льду, выезд на который запрещен.

«Проезд вне официальных ледовых переправ с грубыми нарушениями требований безопасности несет за собой серьезные риски. На озере Байкал имеются большие участки с открытой водой и тонким льдом», – говорится в сообщении.

Полиция напомнила, что за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрены санкции – до 10 лет лишения свободы согласно УК РФ.