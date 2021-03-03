В Ангарске открылся новый детский сад

Он рассчитан на 220 мест. На строительство направили около 300 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов, сообщают в администрации области.

Двухэтажное здание детского сада оснащено современным оборудованием с учётом всех требований СанПиН. Здесь есть помещения для 11 дошкольных групп, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медицинский блок, игровые и спортивная площадки, пищеблок. На территории созданы условия для маломобильных граждан: смонтирован вертикальный лифт-подъемник, входные площадки оборудованы пандусами.

Как рассказала заведующая детским садом Наталья Преловская, для спортплощадки выбрано ударопоглощающее покрытие, установлены детские уличные тренажеры. В летнее время дневной сон планируют устраивать на специальных верандах. Сейчас завершается набор в группы. В целях безопасного доступа на территорию детского сада установлены наружное видеонаблюдение, кодовые замки и имеется пост охраны с просмотром территории.