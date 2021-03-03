Клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка одними из первых приняли участие в ранних торгах на Московской бирже

С 1 марта 2021 торги на валютном, срочном рынках и рынке драгоценных металлов Московской биржи впервые начались с семи утра. Азиатско-Тихоокеанский банк один из первых заключил утреннюю сделку

С расширением времени торгов клиенты АТБ из Сибири и Дальнего Востока, а также азиатского региона получили возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для них время. Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы.

«Мы приветствуем начало ранних торгов, так как многие наши корпоративные и розничные клиенты работают в часовых поясах Дальнего Востока и Сибири. Ранний полноформатный пуск биржевых торгов иностранной валютой позволит нам улучшить условия для клиентских конверсий. Банк готов выступить в роли поставщика ликвидности по основным валютным парам, в том числе и для клиентов нашего бизнеса по торговле драгметаллами, где мы традиционно сильны», - рассказал председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Коровин.

«Новый импульс развития также получит торговля такими валютами, как китайский юань, японская иена, казахстанский тенге», - отметил член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса «Московской биржи» Игорь Марич.

Раньше торги на этих рынках начинались в 10:00 по московскому времени и продолжались до 23:50. Благодаря запуску утренней сессии торговый день увеличился с 14 до 17 часов в сутки. Сейчас ликвидность по инструментам срочного, валютного рынков и рынка драгметаллов в утренние часы поддерживается маркетмейкерами.

По данным Московской биржи на валютном рынке клиенты начали заключать сделки сразу же после открытия. За первые минуты оборот на валютном рынке составил 1,5 млрд рублей.