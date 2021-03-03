Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию для бизнеса «Выгодный курс на ВЭД»

Банк предлагает льготные условия обслуживания для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность

Азиатско-Тихоокеанский банк запускает для своих клиентов – представителей малого и среднего бизнеса новую акцию «Выгодный курс на ВЭД». До 30 августа 2021 года предприниматели смогут получить услуги по бесплатному открытию и ведению счетов в иностранной валюте, обслуживанию по специальным тарифам на услуги валютного контроля, а также льготный курс при покупке-продаже иностранной валюты.

Кроме того, участники ВЭД могут бесплатно воспользоваться услугами комплексного консалтинга и получить дополнительные сервисы для бизнеса.

Оставить заявку на участие в акции можно на сайте банка или в любом отделении АТБ.

Получить полную консультацию по открытию счета и условиям обслуживания можно по номеру горячей линии банка - 8-800-775-80-80 (Звонок по России бесплатный).