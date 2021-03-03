Альфа-Банк снова снизил ставку по кредиту наличными

С 1 марта 2021 года получить кредит наличными в Альфа-Банке можно под 5,5%. Такую низкую ставку банк предлагает впервые.

«Сейчас очень благоприятные условия на рынке и спрос на кредиты наличными быстро растет. Многие начинают весной планировать важные траты — кто-то мечтает съездить отдохнуть, кто-то затеял ремонт квартиры. Со ставкой 5,5% по кредиту наличными все эти планы легко становятся реальностью», — отметил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Чтобы получить сниженную ставку, нужно подать заявку до 25 апреля. Узнать точные условия кредита наличными и оставить заявку можно на странице alfabank.ru/get-money/credit/credit-cash/. Главное — не опоздать.