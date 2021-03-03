Офис Сбера на Цветном бульваре первым в СНГ получил обновлённый сертификат «зелёного» строительства

Офис Сбера нового формата, открытый в Москве на Цветном бульваре, 2, получил сертификат рейтинговой системы стандарта «зелёного» строительства BREEAM In-Use v6. Это первое отделение банка, которое прошло сертификацию и было оценено BRE Global по критериям «Здоровье и благополучие», «Энергоэффективность», «Транспортная доступность и безопасность», «Водопотребление», «Устойчивость материалов», «Загрязнение окружающей среды» на уровень GOOD. Это первый в СНГ проект, достигший данного уровня по обновлённой версии стандарта, действующей с мая 2020 года.

Всего в России действующие сертификаты стандарта BREEAM In-Use v6 имеют около 100 зданий — торговые центры, бизнес-центры, жилые и складские комплексы. В категории офисных объектов уровни VERY GOOD, EXCELLENT имеют всего 18 бизнес-центров преимущественно класса А, расположенные в Москве.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Сегодня мы строим любые объекты Сбера с учётом «зелёных» стандартов, поэтому вопросы энергоэффективности, транспортной безопасности, водопотребления и других экологические вопросы решаются ещё на стадии проектирования. Мы стремимся максимально вписать объект в окружающую среду, чтобы свести его антропогенное воздействие к минимуму. Я убеждён, что только так мы сможем сохранить планету для наших потомков. И мы видим, что сегодня всё больше отечественных компаний, заинтересованных в долгосрочном устойчивом развитии, придерживаются такого же подхода.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) — международный рейтинг оценки, применяемый с 1990 года британским институтом BRE Global для оценки экологической эффективности зданий. Стандарт охватывает более 80% рынка международной «зелёной» сертификации и более 90% рынка в России и странах СНГ. Результатом интегральной оценки является сертификат с одним из пяти уровней рейтинга (PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT).