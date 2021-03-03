Банк «Приморье» стал одним из первых участников ранних торгов на валютном рынке Московской биржи

С 1 марта 2021 года торги на валютном, срочном рынках и рынке драгоценных металлов Московской биржи стали начинаться с семи утра по Московскому времени. Банк «Приморье» одним из первых совершил сделки на ранних торгах валютного рынка.

- Для Банка «Приморье» как участника валютного рынка открытие ранних торгов на Московской бирже – давно ожидаемое событие, которое позволит нам предлагать своим клиентам – участникам ВЭД и физическим лицам - более качественный сервис и минимальные спреды при покупке/продаже иностранной валюты. Мы уверены, что смещение работы организованного рынка в сторону Дальнего Востока станет очередным драйвером роста региона, - прокомментировал заместитель председателя правления – финансовый директор Банка «Приморье» Андрей Зверев.

С расширением времени торгов клиенты зоны Урала, Сибири и Дальнего Востока получили возможность участвовать на торгах Московской биржи в более удобное для них время. Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы.

- С 1 марта валютный, срочный рынки и рынок драгметаллов Московской биржи доступны участникам и клиентам почти 17 часов в сутки. Чем больше часов мы открыты, тем больше возможностей у клиентов иметь понятный индикатор цены, заключать сделки на рынке на лучших условиях. Прежде всего, утренние торги должны быть интересны клиентам из восточных регионов России и стран Азии, так как они смогут торговать в более комфортное для них время. Новый импульс развития также получит торговля такими валютами, как китайский юань, японская иена, казахстанский тенге, - отметил член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.

Справка:

Торги иностранной валютой проводятся на Московской бирже с 1992 года. В настоящее время участникам доступны операции с 17 валютными парами, среднедневной объем торгов в 2020 году составил 1,3 трлн рублей. Доля биржи в общем объеме конверсионных операций на российском межбанковском валютном рынке по паре «доллар США – российский рубль» составляет 58%, по паре «евро – российский рубль» – 68%.

Банк «Приморье» является активным участником валютных торгов Московской биржи с 1997 года.