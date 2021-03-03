Владельцы карт банка «Восточный» платежной системы «Мир» могут получить 10% кешбэка за покупки в онлайн-магазине одежды ASOS

Клиенты банка «Восточный», оформившие дебетовую или кредитную карту на основе платежной системы «Мир», могут принять участие в акции, которую платежная система проводит совместно с интернет-магазином одежды ASOS. Согласно условиям акции, клиенты, зарегистрировавшие свою карту «Мир» в программе лояльности платежной системы, могут получить 10% кешбэка за любые покупки, совершенные в магазине ASOS с 1 марта по 30 апреля 2021 года. Чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить следующее:

1. Зарегистрировать карту «Мир» на сайте https://privetmir.ru/register или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк»;

2. Оплатить зарегистрированной картой «Мир» любую покупку на сайте https://www.asos.com или в мобильном приложении ASOS;

3. Получить 10% кешбэка за свои покупки.

Подробнее с условиями акции можно познакомиться на сайте банка «Восточный» или сайте платежной системы «Мир».

Напомним, что в банке «Восточный» можно оформить как дебетовую, так и кредитную карту на основе платежной системы «Мир». Выбрать подходящую карту и оставить заявку на открытие можно на сайте или в любом отделении банка «Восточный».