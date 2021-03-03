Покупайте на Asos и возвращайте кэшбэк на карту «Мир» от Примсоцбанка

С 01.03 по 30.04 марта держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут рассчитывать на 10% кэшбэка за покупки в интернет магазине Asos.



Для того, чтобы получить кэшбэк, клиентам банка необходимо:



• зарегистрировать карту «Мир» на сайте https://privetmir.ru/register или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк»;

• оплатить покупки в мобильном приложении ASOS и на сайте asos.com картой «Мир».



Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Максимальная сумма кэшбэка — 1 000 рублей на одну карту за календарный месяц.



Организатор: АО «НСПК». ОГРН 1147746831352, Юридический адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11.,телефон: 8 (495) 705-9999. Подробности о проведении акции смотрите на сайте "Привет, Мир!".

