Около 18,5 тысячи жителей Приангарья рискуют оказаться в зоне подтопления

Региональное правительство на официальном сайте сообщило, что 18,5 тысячи жителей Иркутской области рискуют оказаться в зоне паводков в 2021 году.

«С учетом характера вскрытия рек и статистических данных в весенний период наиболее подвержены паводкам 11 районов области. Это западные, центральные, верхнеленские и северные территории. При наиболее неблагоприятном развитии паводковой обстановки в зонах возможного подтопления может оказаться около пяти тысяч домов в 97 населенных пунктах. В их в общей сложности проживает около 18,5 тысячи человек», – говорится в сообщении.

Чтобы не допустить возникновение ЧС, подготовку к паводкоопасному сезону начали уже сейчас. К 6 апреля сделают прогноз вскрытия рек и максимальных уровней поднятия воды в них.

В текущем году продолжится практика заблаговременной передислокации спасательных подразделений – в населенные пункты, среди которых Тайшет, Тулун, Нижнеудинск, Зима, Жигалово, Усть-Кут, Казачинск и Киренск, отправятся 183 человека, 47 единиц техники, 36 плавсредств.

«В целом группировка сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий составит более 21 тысячи человек и около трех тысяч единиц техники. Для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2021 года из областного бюджета предусмотрено выделение 8,3 миллиона рублей», – говорится в сообщении.