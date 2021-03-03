Приангарье в 2021 году получит 502,9 млн рублей из федеральной казны на ремонт дорог

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог в субъектах страны, 502,9 миллиона из них – направят в Приангарье, сообщает региональный кабмин.

«Бюджету Иркутской области предусмотрен межбюджетный трансферт. Он предоставляется для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций. Сумма, выделенная для региона, – 502,9 миллиона рублей. Средства будут направлены на объекты дорожного хозяйства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – приводятся в сообщении слова главы региона Игоря Кобзева.

Кроме Иркутской области, деньги получат 69 регионов России.