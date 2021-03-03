Цены на цветы за год в России выросли в 2 раза – эксперты

Эксперты сообщили «Известиям», что цветы за год в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30.

На рост цен на импортные растения повлияли пандемия, курс евро и увеличившаяся стоимость перевозки. А местные цветы подорожали из-за холодной зимы. Высокие цены, считают аналитики, будут держаться минимум до конца марта.

Например, тюльпан подорожал в среднем на 30–35%. Себестоимость голландского цветка сейчас составляет 30–35 рублей, российского – 25–30 рублей. В рознице же перед 8 Марта их будут продавать от 65–75 рублей за штуку и выше.