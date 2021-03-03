Более 51 тысячи жителей Иркутской области привились от коронавируса

Региональное правительство сообщило на официальном сайте, что на 3 марта в Иркутской области вакцинировано от коронавируса 51,3 тысячи человек, из них 20,4 тысячи – это люди старше 60 лет.

Полный двукратный курс вакцинации получили 19,7 тысячи человек, из них 6,8 тысячи – люди пожилого возраста.

«Важнейшей задачей является вакцинация населения старше 60 лет. Сейчас из общего числа вакцинированных 39,8 % это пожилые люди. Это немного ниже общероссийского показателя, который составляет чуть более 40%. Сейчас работники поликлиник в ручном режиме обзванивают и приглашают на вакцинацию данную категорию пациентов», – приводятся в сообщении слова главы регионального минздрава Якова Сандакова.

Глава ведомства также отметил, что привито 8,9 тысячи человек, состоящих на учете с хроническими неинфекционным заболеваниями, а также в это число включили маломобильных граждан, что составляет 17,3% от числа вакцинированных.

Для вакцинации в регионе открыто 62 прививочных пункта в 54 медицинских организациях. Прививки проводятся во всех муниципальных образованиях области. Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги» или по телефону.