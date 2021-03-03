Депутат Госдумы предложил запретить другим регионам использовать товарный знак «Байкал»

Депутат Государственной думы от Приангарья Александр Якубовский выступил против регистрации товарного знака «Байкал» в регионах, не имеющих отношения к одноименному озеру – право использовать его должно быть только у компаний из Иркутской области и Республики Бурятия, пишет ТАСС.

«Считаю, что у прибайкальских регионов – Иркутской области и Республики Бурятия - должен быть общий бренд, зонтичный бренд «Байкал», который мог бы использоваться только предприятиями, зарегистрированными на территории этих регионов. Ни в каких других субъектах РФ наименование «Байкал», я считаю, использовать недопустимо», – приводятся в сообщении слова Якубовского.

Депутат также добавил, что при этом компаниям из регионов, расположенных далеко от Байкала, удается получить у руководства Прибайкальского национального парка согласие на регистрацию товарного знака – этого требует законодательство, тогда как у местных компаний с этим возникают сложности.

Александр Якубовский намерен обратиться в Роспатент с предложением не согласовывать регистрацию товарного знака «Байкал» компаниям из регионов, территориально не относящихся к озеру.