В Иркутской области задержан начальник колонии

В Иркутской области задержан начальник ФКУ ИК-6 ГУФСИН России. Его подозревают в совершении противоправных действий в отношении 31-летнего осуждённого. Об этом сообщает следственный комитет.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области начальнику колонии предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

В настоящее время проводятся следственные действия, начальник колонии допрошен, вину свою не признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечены заместитель начальника оперативного отдела и оперуполномоченный оперативного отдела исправительной колонии №6. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.