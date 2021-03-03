Завершена модернизация высоковольтной линии к поселку Горячий ключ

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» завершило работы по модернизации высоковольтной линии ВЛ-10кВ «Светлячки- Горячий ключ» в Иркутском районе Иркутской области. Длина линии 22 километра, она подключена на окраине Пивоварихи в районе ДНТ Ясное к сетям ИЭСК и идет до поселка Горячий ключ. Кроме Горячего ключа к этой линии подключено ещё три поселка – Поливаниха, Сухая, Добролет, а так же садоводства по Голоустинскому тракту, на данный момент 16 СНТ.

Линия была построена в 70-е годы прошлого века, смонтирована на деревянных опорах, проходила в том числе по заболоченным местам. Сечение провода составляло 30-70 мм. По мере появления новых садоводств и роста поселков пропускная способность линии стала недостаточной. Садоводы и жители поселков постоянно жаловались на низкое напряжение в сети и частые аварийные отключения. Только на самой магистральной линии происходило по несколько десятков аварийных отключений в год.

Работы по модернизации начали в 2019-м году, обновили 6 км линии. За 2020-й и начало этого года провели модернизацию оставшихся 16 километров. Работы на последнем участке были завершены 2 марта 2021 года.