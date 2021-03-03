Игорь Кобзев поддержал акцию по очистке от мусора дна озера Байкал

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев решил поддержать экологическую акцию по очистке дня озера Байкал #спасайанеболтай, об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

– Встретился с организатором акции #спасайанеболтай Егором Лесным. Он вместе с друзьями и добровольцами уже несколько лет чистит дно Байкала. У ребят правильный посыл. Чистота Байкала – это индивидуальная ответственность каждого. Начать нужно с себя. Своего отношения к природе, – отметил глава региона.



Игорь Кобзев поручил подключиться к уборке прибрежной части озера региональному оператору по обращению с отходами, а также региональному МЧС.

– Сейчас добровольцы делают это в одиночку. Будет правильно, если к их работе присоединятся спасатели, – подчеркнул губернатор. – Через месяц жду от всех ответственных министерств, экологов и муниципалитетов подробный план нашего участия в акции. Этот год – Год Байкала. Так что мы не можем пройти мимо хорошей инициативы по защите озера.