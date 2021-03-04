С начала года сельхозпроизводители Иркутской области получили 298,7 млн рублей господдержки

Это в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Средства выделены из бюджета Иркутской области. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Предоставлены субсидии в сфере растениеводства, животноводства, а также средства на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, используемого в отраслях сельского хозяйства, компенсацию затрат на уплату кредитов для малых форм хозяйствования. Кроме того, выплачены гранты на строительство и комплектацию семейных молочных животноводческих ферм, – отметил глава региона.

Как пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, специальных автомобилей, технологического оборудования, используемого в отраслях сельского хозяйства, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются сельскохозяйственная техника, специальные автомобили, технологическое оборудование, сельхозтоваропроизводители получили свыше 211 млн рублей. Ещё порядка 36 млн рублей выплачено на приобретение новой сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Приангарья.

На развитие мелиоративного комплекса предоставлено 2,5 млн рублей. Порядка 1,2 млн рублей доведено в качестве субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и индейки, на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма.

Около двух миллионов рублей выплачено представителям малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Для развития молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах предоставлено три гранта общим объёмом 45 млн рублей на строительство и комплектацию семейных молочных животноводческих ферм.