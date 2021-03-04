На бирже открыто 10 млн частных брокерских счетов, Россия стала страной финансовых спекулянтов

Почти треть новых частных инвесторов в России пришли на фондовый рынок за последний год с капиталом не больше 100 тыс. руб. Более чем у половины новых инвесторов (54%) капитал составил от 100 тыс. до 1 млн руб., а у 16% он превысил 1 млн руб. Для сравнения, большая часть опытных инвесторов, которые работают на рынке больше трех лет, владеют портфелем дороже 1 млн руб. (69%). Портфель от 100 тыс. до 1 млн руб. держат 27% опытных инвесторов, и только 3% из них оперируют еще меньшими суммами.

Новые инвесторы гораздо чаще опытных коллег говорят, что планируют увеличить свой портфель в течение ближайших 12 месяцев (71%). Среди инвесторов с опытом больше трех лет о таких планах рассказали 54%, а доля тех, кто не планирует финансовых вливаний, составляет 35%, следует из данных опроса «Левада-Центра». Ключевым инструментом инвесторы назвали акции: их используют 90% опытных инвесторов и 96% опрошенных новичков. Участники опроса с небольшим опытом инвестирования чаще опытных коллег торгуют ETF благодаря их доступности и простоте работы с ними: 69% против 54%. Опытные инвесторы, в свою очередь, чаще работают с валютой (60%) и облигациями (57%), отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– С нашей точки зрения, решение Банка России снизить ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% было очень спорным. Однако нет худа без добра. Рядовые россияне стали забирать деньги из банков и нести их на рынок акций. В результате в России появилось 10 млн частных брокерских счетов. Россия стала страной финансовых спекулянтов.

Рынки постепенно привыкли к новой холодной войне, в прошлом году даже рынок IPO cтал оживать. Ясно, что санкции не разрушат экономику России, а «Роснефть» и «Газпром» не объявят дефолт. Сейчас просто инвесторы требуют более высокую доходность. При этом российский рынок акций из-за санкций остается сильно недооцененным. По отношению рыночной капитализации к ВВП он выглядит недооцененным на 50-100%. Текущий 2021 год должен быть хорошим для развивающихся фондовых рынков, в том числе для российского рынка акций и, конечно, для IPO российских компаний.

Драйверами роста российских акций являются восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру. Цены на нефть в ближайшие пару лет могут подскочить до $100 за баррель и выше.

Что выбрать в России для инвестиций? Не стоит забывать, что нефтяной сектор находится под жестким налоговым прессом. При этом ведущие экономики будут стараться максимально снизить потребление нефти и газа. Фаворитами будут металлы, необходимые для создания инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. То есть ставку надо делать на «Норильский Никель» — на данный момент лучшая инвестиция на российском рынке, на наш взгляд. Неплохо смотрятся «Ростелеком», «Сбер», и, конечно, префы «Сургутнефтегаза», но тут другая идея — неизбежное, на мой взгляд, распределение кэша.