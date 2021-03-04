Телефонного мошенника из Новосибирска будут судить в Иркутской области

В Иркутской области будут судить 30-летнего телефонного мошенника, который отбывая наказание в колонии Новосибирска, обманным путем лишил жителей Приангарья почти 500 тысяч рублей.

Следствие установило, что мужчина, находясь в местах лишения свободы осуществлял телефонные звонки с незаконно полученных в свое распоряжение сотовых телефонов. Звонки злоумышленник осуществлял исключительно пожилым гражданам. В ходе разговоров с последними, мужчина убеждал пенсионеров, что является их родственником и у него возникли проблемы с законом, которые возможно решить посредством денежного вознаграждения третьим лицам. Для убедительности мужчина изменял тембр голоса и представлялся адвокатом либо сотрудником правоохранительных органов, придавая разговору убедительность. Граждане, будучи введенными в заблуждение, передавали денежные средства курьерам, которые в последующем переводили на счет обвиняемого.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное с причинением значительного ущерба), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тайшетский городской суд.