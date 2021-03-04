Налогоплательщики Иркутской области за январь уплатили в бюджет почти 29 млрд рублей

За январь 2021 года налогоплательщики, территориально расположенные в Иркутской области, перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации почти 29 млрд рублей налогов и сборов, что на 3 млрд рублей или более чем на 10% ниже уровня поступлений аналогичного периода прошлого года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлен 21 млрд рублей или 74%, в консолидированный бюджет Иркутской области – почти 6 млрд рублей или 20%, в том числе в доходы местных бюджетов – 1,5 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено более 1,5 млрд рублей акцизов или 5 процентов.

Кроме того, поступило около 8 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что почти на 24 % выше уровня аналогичного периода 2020 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – 6 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – более 1,5 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 532 млн рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет в январе 2021 года почти на 3 млрд рублей или на 12 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В структуре доходов федерального бюджета 50% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 11 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет почти на 4 млрд рублей или на 26% ниже уровня поступлений января 2020 года. Данное уменьшение обусловлено, главным образом, снижением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 46% доходов федерального бюджета (или 10 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились более чем на 1 млрд рублей или на 14%, что обусловлено ростом поступлений платежей на 329 млн рублей и снижением объемов возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков на 902 млн рублей.