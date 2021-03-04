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203 человека заболели коронавирусом в Приангарье за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал информацию о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 4 марта 2021 года. Согласно его данным, за последние сутки умерли девять человек с инфекцией, семь их них – непосредственно от COVID-19.

Заболели за день 203 человека, вылечились – 315.

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С начала пандемии коронавирус обнаружен у 56,7 тысяч жителей региона.

Ранее региональное правительство сообщило на официальном сайте, что на 3 марта в Иркутской области вакцинировано от коронавируса 51,3 тысячи человек, из них  20,4 тысячи – это люди старше 60 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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