Хакни свою карьеру: Альфа-Банк открывает набор на программу Alfa Students

Альфа-Банк открывает набор студентов на бесплатную образовательную программу Alfa Students. Она позволяет за три месяца разобраться, как устроен бизнес банка, получить опыт участия в реальных кейсах и прокачать soft skills. Занятия ведут лучшие эксперты российского банкинга — те самые люди, которые делают самый технологичный банк в стране.

Выпускники Alfa Students не только получат престижный сертификат Альфа-Академии. Самые талантливые смогут продолжить развитие в крупнейшем частном банке России. Из 150 студентов первого потока 10 уже устроились на работу в Альфа-Банк. А многие другие захотели вернуться после окончания учебы в вузе.

Чтобы попасть на программу Alfa Students, нужно зарегистрироваться до 15 марта и сдать вступительный тест.

«Путь к работе мечты не всегда должен быть долгим. Альфа-Банк дает шанс "хакнуть" и ускорить свою карьеру — после 3-х месяцев обучения сразу получить предложение о работе. И стать частью команды умных и свободных — целеустремлённых и креативных людей, которые двигают финансовый сектор вперед», — прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Напомним, по итогам 2020 года Альфа-Банк вошел в TOP-5 рейтинга «Лучшие работодатели России» по версии HeadHunter в категории «Крупнейшие компании». Это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг работодателей. Участие в нем принимают более 500 компаний. Рейтинг учитывает, в том числе, мнения соискателей работы и сотрудников.