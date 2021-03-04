Наталья Дмитриева возглавит сейлз-хаус Rambler&Co

На новой должности она сосредоточится на монетизации медиаактивов группы компаний и усилении направления коммерции

Rambler Group в рамках новой стратегии, принятой Сбером, планирует развивать РА «Индекс 20» в качестве селлера всех рекламных продуктов. Наталья Дмитриева 9 марта 2021 года займет позицию генерального директора агентства и будет отвечать за его развитие, стратегию и масштабирование маркетинговых технологий и продуктов с учетом возможностей экосистемы Сбера.

Ранее Наталья занимала пост генерального директора селлера видеорекламы Gazprom-Media Digital, а также по совместительству отвечала за работу Дирекции развития онлайн-продаж Национального рекламного альянса.

Наталья Дмитриева более 20 лет работает в digital-индустрии. Её карьера началась в 1999 году в рекламном агентстве Clarus Team TA Russia, с 2004 по 2010 гг. она занимала должность директора по маркетингу и продажам компании «Миланор» (холдинг Direct Group). В 2018 году вошла в десятку лучших руководителей в категории «Медиабизнес» рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».

«Мы достаточно долго искали человека, которому смогли бы доверить всю монетизацию, партнерские отношения и развитие маркетинговых продуктов уже с учетом новой стратегии группы в рамках экосистемы Сбера. На мой взгляд, Наталья наиболее успешный кандидат, с которой мы на протяжении последних 5 лет сотрудничали в рамках партнерства Rambler&Co и GPMD, знает хорошо наши продукты и активы, с другой стороны, имеет высокую профессиональную оценку своей работы индустрией. Перед нами вместе с Наташей стоят крайне амбициозные задачи по реализации стратегии группы в течение следующих 3 лет с учетом масштабирования новых возможностей, которые открылись в рамках экосистемы Сбера. Уверен, что вся индустрия поддержит наше решение», – говорит Максим Тадевосян, генеральный директор группы Rambler&Co.

Информационная справка:

Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений, объединяющий медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko. Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 168 млн пользователей (по данным «Яндекс.Метрики»). В него входит портал «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий. Rambler&Co также включает ряд b2b- и b2c-сервисов, среди которых — медийно-сервисная платформа «Афиша», крупнейший онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса», а также медиаселлер «Индекс 20».