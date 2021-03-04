134 человека погибли в ДТП на федеральных трассах Иркутской области в 2020 году

В 2020 году на федеральных трассах Иркутской области зарегистрировано 353 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 134 и ранено 495 человек, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье". По сравнению с 2019 годом количество ДТП снизилось на 11 %.

В настоящее время дорожники разрабатывают список мер по ликвидации аварийно-опасных участков федеральных трасс Иркутской области. В их число предлагают включить такие, как установку искусственного электроосвещения и камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, установку щитов индивидуального проектирования, дооборудование светофорных объектов и установку дополнительных знаков.

Ранее ФКУ Упрдор «Прибайкалье» опубликовало рейтинг самых опасных участков на федеральных трассах на территории Иркутской области. В него вошли 14 потенциально опасных участков.