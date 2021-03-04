Маша Миногарова и Александр Анатольевич станут ведущими live-трансляции церемонии вручения премии «Грэмми» в Okko

Решение о переносе даты проведения церемонии с 1 февраля на 15 марта руководство американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи приняло в связи с распространением коронавирусной инфекции в Лос-Анджелесе

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, проведет эксклюзивную прямую трансляцию 63-й церемонии вручения наград премии «Грэмми»® 15 марта. Ведущими специальной 3,5 часовой версии церемонии вручения самой престижной музыкальной премии в мире станут легенда MTV виджей Александр Анатольевич и модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова. Информационным партнером церемонии выступила одна из популярнейших радиостанций в России – NRJ.

Полная запись церемонии вручения премии «Грэмми» будет доступна в Okko по окончании прямой трансляции, которая стартует в 4 часа утра по Московскому времени. Кроме того, позже в сервисе появится специальнаяверсия церемонии, включающая самые яркие моменты и лучшие выступления.

«Грэмми» – единственная музыкальная награда, вручаемая профессиональным сообществом по результатам голосования членов Академии звукозаписи, которые сами создают музыку всех жанров и представляют музыкальные дисциплины, в числе которых авторы песен, продюсеры, звукооператоры и звукоинженеры.

Номинанты на соискание премии «Грэмми» были объявлены в конце ноября. На награды в этом году претендуют музыкальные записи, представляющие самые различные музыкальные жанры, включая поп, классику, джаз, рэп, R&B и рок. Лидерами по числу номинаций стали Beyonce (9 номинаций), Dua Lipa (6), Roddy Ricch (6), Taylor Swift (6), Brittany Howard (5), John Beasley (4), Justin Bieber (4), Phoebe Bridgers(4), DaBaby (4), Billie Eilish (4), David Frost (4) и Megan Thee Stallion (4).

Зрители 63-й церемонии «Грэмми» станут свидетелями довольно больших изменений в организации шоу, исполнительным продюсером которого стал обладатель премии «Эмми» Бен Уинстон, который сменил на этом посту Кена Эрлиха, отработавшего на шоу 40 лет. Опытный сценарист, режиссер и продюсер работал на телешоу «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом», с которым вместе создал всеми любимое «Караоке в машине».

Live-трансляция церемонии вручения наград премии «Грэмми» будет эксклюзивно доступна для зарегистрированных пользователей Okko в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум» в приложениях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox, на сайтах okko.tv и premiere.okko.tv.

Кроме того, на сайте premiere.okko.tv зрители трансляции смогут общаться во время церемонии и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции, задавать вопросы ведущим и добавить напоминание о предстоящей премьере в календарь.