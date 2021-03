За год пандемии россияне увеличили объем онлайн-покупок на треть

ВТБ исследовал потребительскую активность россиян за год, прошедший с начала пандемии COVID-19 в нашей стране. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, объем онлайн-трат по основным категориям за этот год вырос на 31% и превысил 200 млрд рублей. Наиболее заметно — в 3,5 раза — увеличился объем онлайн-покупок в магазинах электроники и бытовой техники, кратный рост интернет-шопинга зафиксирован в fashion-сегменте и продуктовом ретейле.

В целом пандемия практически не повлияла на общий объем трат россиян, при этом приобретенная привычка оплачивать товары и услуги онлайн сохранилась и после снятия ограничений. По итогам года в сегменте электронной коммерции зафиксирован настоящий бум — его доля в обороте по основным категориям выросла до 15%. Больше всего на интернет-продажах заработали магазины электроники и бытовой техники: их онлайн-выручка за год пандемии увеличилась в 3,5 раза и превысила 115 млрд рублей. В 2,75 раза вырос объем интернет-продаж в магазинах одежды и обуви, достигнув 24 млрд рублей. На 162% увеличился онлайн-оборот продуктовых магазинов и супермаркетов — до 160 млн рублей.

Россияне стали чаще заказывать в интернете товары для дома и ремонта. В магазинах DIY (англ. do it yourself) объем онлайн-продаж вырос на 65% — до 1,8 млрд рублей. На 58% увеличился онлайн-оборот магазинов для детей, достигнув 1,3 млрд рублей. Онлайн-выручка кафе и ресторанов увеличилась на 9% год к году, до 16,3 млрд рублей.

Отрицательную динамику в электронной коммерции продемонстрировали отрасли с традиционно высокой долей интернет-оборота, которые наиболее сильно пострадали из-за пандемии. В два раза сократились онлайн-продажи авиабилетов и туров — до 35,8 млрд рублей. На 70%, до 4,8 млрд рублей, уменьшилась онлайн-выручка театров и музеев.

«В непростой пандемийный год российский бизнес сумел перестроиться под новые реалии и ограничения режима самоизоляции. Несмотря на то, что во многих отраслях ограничения были сняты еще летом, россияне продолжили покупать онлайн гаджеты, одежду, обувь, товары для дома и даже продукты в супермаркетах — здесь сыграли роль как удобные сервисы доставки, разработанные магазинами, так и новые привычки, сформировавшиеся у населения за время пандемии. Не увеличились, а ожидаемо снизились объемы интернет-продаж в сфере общественного транспорта, авиаперевозок и организованных туров. Однако в этом году при улучшении эпидемиологической ситуации они могут существенно нарастить обороты на фоне всплеска интереса к внутреннему туризму, а в целом доля онлайн-шопинга продолжит расти», — говорит Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Тренды в Москве по части электронной коммерции в целом совпадают с общероссийскими. Однако здесь наибольшую динамику — в 4 раза — продемонстрировали онлайн-продажи товаров для дома и дачи: вынужденные проводить отпуск в России из-за закрытых границ, москвичи весной и летом устремились на дачи и потратили на онлайн-покупки в магазинах DIY 384 млн рублей.

В Санкт-Петербурге интернет-продажи в категории товаров для дома выросли еще более заметно — в 5 раз, до 427 млн рублей. В три раза, до 442 млн рублей, выросла онлайн-выручка в магазинах одежды и обуви, в 2,6 раза — до 119 млн рублей — увеличили интернет-оборот местные кафе и рестораны. А вот интернет-продажи в магазинах электроники и бытовой техники выросли не так значительно, как в целом по России — на 31%, до 405 млн рублей.

Данные основаны на статистике эквайринговых терминалов ВТБ, установленных на территории России, а также на площадках электронной коммерции.