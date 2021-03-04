Во флагманском офисе Открытие Private Banking проходит выставка современного искусства

Подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами представило в своем офисе новую экспозицию произведений российских художников. Работы предоставлены галереей современного искусства 11.12 GALLERY.

В новой выставке на третьем этаже офиса на Остоженке представлены работы семи художников: Виктории Вейсбрут, Алексея Алпатова, Василия Слонова, Анны Селиной, Владимира Колесникова, Софьи Кобозевой и Владимира Семенского. Экспозиция состоит из 13 живописных работ и 3 арт-объектов современного искусства. 11.12 GALLERY была основана Александром Шаровым в 2005 году, а позже ее филиал был открыт в Сингапуре. Выставка с предоставленными работами продлится до мая 2021 года. Клиенты Открытие Private Banking могут приобрести любую из работ новой экспозиции.