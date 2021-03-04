Банк «Открытие» продает здание на Таганке за 914 млн рублей

Банк «Открытие» выставил на торги принадлежащее ему здание в Известковом переулке с фасадом на Садовое кольцо общей площадью более 6 тыс. кв. м. Стоимость объекта — 914 млн рублей.

Здание, выставленное банком «Открытие» на продажу, по адресу Известковый переулок, 1/4 — новостройка 2013 года, стилизованная под историческое здание. До 2010 года на этом месте находился Доходный дом купцов А.Я.Храпунова-Нового и К.И.Добычина, построенный по проекту архитектора В.А.Властова в 1903 году. В свое время снос «известковых» домов позволил значительно расширить проезжую часть Садового кольца.

Современное здание, в котором в настоящее время располагаются сервисные и управленческие структуры банка «Открытие», имеет 5 этажей и мансарду, а также трехэтажный подземный паркинг на 50 автомобилей. На первом этаже оборудована столовая для сотрудников. Общая вместимость офиса — до 500 человек. Общая площадь здания — 6010,6 кв. м, земельного участка — 1100 кв. м. В этом году планируется передислокация действующих подразделений банка на новую площадку.

Офис находится в шаговой доступности от станций метро Таганская (5 мин пешком) и Марксистская (6 мин пешком).

Дополнительная информация по объекту доступна по ссылке.