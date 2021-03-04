Иркутская область присоединилась программе летних чартерных туров на Байкал

Иркутская область присоединилась к программе летних чартерных туров на Байкал. Туристы теперь смогут побывать не только на восточном берегу озера, но и на западном – в соседнем с Бурятией регионе, сообщают Вести FM.

По летней чартерной программе в этом году на Байкал можно будет прилететь из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

Ранее чартеры летали только в Бурятию. Летними чартерами в Улан-Удэ воспользовались 1500 туристов из разных регионов России, зимними планируется перевезти 2400 туристов.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что чартеры на Байкал нужно сделать круглогодичными.

– Чартерная программа не должна быть точечной, разовой, – подчеркнула она. – Важно, чтобы это было системной мерой поддержки отрасли.

В туристической среде мнения относительно перспектив чартерных рейсов расходятся. Скептики считают, что по такой цене сложно предоставить туристам хороший сервис, а чартеры в высокий сезон нагрузят и без того слабую инфраструктуру. Оптимисты уверены, что это хорошая мера поддержки, которая подстегнет развитие всей отрасли.