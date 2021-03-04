«День Ч»: Опубликована программа праздника чтения, который пройдёт в Иркутске и Усть-Куте

Праздник чтения для детей и взрослых, организованный Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», пройдет при поддержке Иркутской нефтяной компании 10-13 марта в Усть-Куте и Иркутске. Гостями книжного события станут эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Мероприятия будут организованы с учетом имеющихся ограничений, в офлайн- и онлайн-форматах.

Программа весеннего праздника чтения начнется в Усть-Куте. Научный обозреватель Илья Кабанов проведет в северном городе встречи для подростков и взрослых. Так, 10 марта в молодежном центре «БАМ» на встрече «Как выбрать профессию будущего» эксперт расскажет о том, почему для успешной конкуренции с роботами нужно уметь работать с людьми, данными и ресурсами, и поделится другими советами для успешной карьеры. В этот же день в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке, где в феврале открылась выставка «Звезды французского комикса в России», состоится лекция «Супергерои и сверхзлодеи. Русская история в комиксах», участники которой убедятся, что учить историю можно по графическим романам. 11 марта Илья Кабанов также встретится с учащимися «ИНК-Классов». Все события пройдут при содействии администрации Усть-Кутского муниципального образования и ИНК.

«Иркутская нефтяная компания третий год поддерживает праздник чтения «День Ч» в Усть-Куте и Иркутске. Его команда ежегодно готовит оригинальные программы, рассчитанные как на школьников, так и на взрослых. Одна из тем весенних лекций – «Профессии будущего» – особенно актуальна для старшеклассников и их родителей, выбирающих образовательную траекторию в условиях стремительно меняющегося мира, – отметил представитель ИНК Сергей Евчик. – Важно и то, что акции «Дня Ч» в разных форматах будут проходить в северном городе в течение всего года, открывая новые возможности для его жителей».

Основная программа весеннего праздника чтения пройдет в Иркутске. В этом году главной темой «Дня Ч» станет искусство и креативное мышление.

«В европейских странах знакомство с искусством – обязательный элемент образовательного процесса, – рассказала руководитель Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта, соорганизатор «Дня Ч» Любовь Окладникова. – Музеи, театры, выставки, концерты – именно здесь ребенок эмоционально контактирует с искусством, учится улавливать настроение и эмоции, которые вызывают художественные произведения, «прочитывать» и интерпретировать их. Все эти действия интегрированы в учебный процесс и последовательно формируют креативное мышление, необходимое для человека будущего. На нашем празднике чтения мы будем размышлять о том, как через чтение книг об искусстве «разжечь» любопытство ребенка, чтобы он сам попросил своих родителей отвести его на концерт или в театр».

Гостями «Дня Ч» в Иркутске станут научный журналист Илья Кабанов (г. Москва), театровед и автор комикса о кукольном театре Татьяна Шеремет (г. Санкт-Петербург), куратор книжных магазинов Эрмитажа, представитель издательства «Арка», директор магазина книг по искусству «Мост» Олег Черноусов (г. Санкт-Петербург), популяризатор изобразительного искусства, дизайнер, автор блога ARTLIKBEZ Анастасия Сосновская (г. Иркутск), документальный фотограф, автор курсов по созданию фотоисторий и по изучению мобильной фотографии Антон Климов (г. Иркутск).

«В отличие от сегмента научно-популярной литературы, книг для детей, посвященных разным видам искусства, в России издается очень мало, – поделилась директор книжного магазина «Кукуля», соорганизатор «Дня Ч» Мария Бызова. – Хотелось бы понять, в чем причина: в отсутствии потребности у родителей в искусстве вообще или в таких изданиях. Мы пригласили экспертов из разных сфер: журналистики, театра, музейного дела, изобразительного искусства, фотографии, книгоиздания – чтобы разобраться в этом».

Программа иркутского «Дня Ч» пройдет на нескольких площадках, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Так, в пятницу 12 марта в Центре немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта состоится международная встреча «Как воспитывают любовь к искусству в Европе: опыт Германии, Франции, Швейцарии». В субботу 13 марта в ТВЦ «Галерея Revолюция» будет работать лекторий для взрослых, пройдут мастер-классы для подростков. Трансляция основной программы будет доступна на YouTube-канале «Дня Ч». Детей 6-10 лет в этот день ждет мероприятие в Иркутском областном театре кукол «Аистёнок» – «По ту сторону кулис. Путешествуем по театру и учимся делать спектакль дома» – с участием автора комикса «Дима и Лина в закулисье» Татьяны Шеремет.

«Учитывая эпидемическую ситуацию, мы приняли решение провести более развернутую программу для детей летом: в начале июня маленьких иркутян будет ждать «Неделя искусств»: встречи с писателями и иллюстраторами, пленэры, мастер-классы на свежем воздухе. А пока все желающие могут участвовать в книжных онлайн-занятиях от команды «Дня Ч» на платформе Zoom», – рассказала соорганизатор праздника чтения Анна Масленникова.

Вход на все события «Дня Ч» бесплатный, по обязательной предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится в Иркутске с 2018 года, в Усть-Куте – с 2019 года. Формат мероприятия предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для детей, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018», а в 2019 году был признан лучшим на VI Международном педагогическом форуме в г. Сочи.

Группы праздника чтения «День Ч» в соцсетях:

Фейсбук: https://www.facebook.com/prazdnikchtenia/

ВКонтакте: https://vk.com/prazdnikchtenia

Инстаграм: https://www.instagram.com/prazdnikchtenia/

Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта – лицензированный партнер Гёте-Института – работает в Иркутске с 2009 года. Основная специализация – курсы немецкого языка, поддержка в регионе культурных проектов и развитие культурных, академических и экономических связей с Германией. На базе Центра работает экзаменационный центр: в Иркутске можно сдать международные экзамены для последующей работы, учебы или практики в Германии, пройти подготовку к международным экзаменам по немецкому и английскому языкам.

Детский магазин «Кукуля» – иркутский магазин натуральных игрушек и интересных книг для детей и взрослых, культурное пространство для иркутских детей и родителей. «Кукуля» регулярно проводит проекты, направленные на популяризацию чтения в городе («Книжная поляна»). Директор «Кукули» Мария Бызова совместно с детским издательством «Настя и Никита» (г. Москва) организовала сбор средств на издание детской книги о Байкале (вышла в мае 2018 года).

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых.

ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия: в частности, поддерживает творческие акции и фестивали, на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, с каждым годом увеличивая перечень спонсируемых проектов.