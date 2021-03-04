Россияне рассказали, куда поедут на длинные мартовские выходные

Предстоящие длинные выходные россияне решили провести поближе к морю и горам, тем более что авиа- и ж/д билеты подешевели по сравнению с прошлым годом. Самыми востребованными направлениями на 8 Марта стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, выяснили компания «Сбербанк страхование» и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Больше всего перелётов на праздники запланировано по маршруту Москва — Сочи. По данным сервиса Туту.ру, на авиабилеты на этом направлении в мартовские длинные выходные приходится 13% от общего объёма продаж. Также у россиян популярны Симферополь (6%), Минеральные Воды (5%), Краснодар (3%) и Калининград (2%).

Путешествовать по железной дороге россияне предпочитают на небольшие расстояния: из Москвы в Нижний Новгород (3,9% от общего объёма продаж железнодорожных билетов на мартовские праздники), Казань (2,8%), Иваново (2, 5%). Абсолютным лидером среди железнодорожных направлений с отправлением из Москвы традиционно является Санкт-Петербург: почти каждый пятый билет (17,6%) покупается для поездки в Северную столицу, несмотря на то что цены здесь с 2019 года практически не изменились.

Авиаперелёт по России в обе стороны на мартовские праздники обойдётся в среднем в 9469 рублей — это на 9% меньше, чем год назад. Сильнее всего среди топ-10 направлений подешевели билеты из Москвы в Екатеринбург (на 51%) и Анапу (35%), а также из Санкт-Петербурга в Сочи (28%) и Казань (23%). Падение цен на одном из самых популярных направлений — из Москвы в Симферополь — в марте гораздо скромнее (на 3%). Зато билет из Москвы в Сочи и обратно на праздники обойдется покупателям в среднем на 17% дешевле, чем в 2020 году.

Средний чек за железнодорожное путешествие на мартовские длинные выходные составляет 2242 рубля (почти столько же, что и годом ранее).