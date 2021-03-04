En+ Group организовала предпремьерный показ фильма «Белый снег» в Иркутске

Компания En+ Group в рамках проекта «На лыжи» организовала для иркутских СМИ и представителей общественности предпремьерный показ фильма «Белый снег». Проект «На лыжи!» уже пять лет развивает лыжную инфраструктуру и детский спорт в регионах благодаря компании En+ Group и Федерации лыжных гонок России.

Кинопоказ прошёл 3 марта в кинотеатре «Киномолл», где собрались партнеры En+ Group по социальным проектам, представители СМИ и общественности. Участники первыми в городе смогли посмотреть фильм о легендарной спортсменке Елена Вяльбе - от первых шагов на лыжах до триумфа на чемпионате мира 1997 года в Норвегии, где она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. На счету спортсменки три олимпийских золота и четырнадцать золотых медалей чемпионатов мира. Сейчас Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России, активно участвует в реализации проекта «На лыжи!».

Лыжные гонки — один из самых массовых и популярных видов спорта в России. В этом году стартовал уже пятый год благотворительного проекта «На лыжи!». Он появился в 2016-м по инициативе основателя En+ Group и любителя беговых лыж Олега Дерипаски. Цель проекта — развитие лыжных гонок в Сибири и популяризация лыж как наиболее доступного спорта в нашей стране. Это один из крупнейших социальных проектов компании En+ Group, способствующий формированию здорового образа жизни и повышению качества жизни в регионах присутствия. В рамках проекта компания направила 28 миллионов рублей на реконструкцию в Братске стадиона «Северный Артек», центрального стадиона «Металлург» и базы отдыха «Простоквашино» на Курчатовском заливе в Братске, была проведена модернизация трассы лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» стоимостью около 26,5 млн рублей. В 2020 году построена лыжная база в Тулуне. Компания также закупила туда необходимое спортивное оборудование: новый снегоход Stels 600S ЕРМАК, который будет использоваться для подготовки лыжных трасс, а также 70 комплектов австрийских лыж с креплениями, ботинками и лыжными палками, 20 из которых профессионального уровня. Инвестиции в оборудование составили около 14,5 млн рублей. Всего закуплено и передано спортсменам более 1100 единиц лыжного инвентаря, 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах.

В 2016-2020 годах участниками массовых лыжных праздников в рамках проекта «На лыжи!» стали более 52 000 любителей спорта. За это время в кубковых соревнованиях проекта приняли участие более 1 900 юных спортсменов. В 2020 году в рамках проекта «На лыжи!» впервые проводились спортивные соревнования для учащихся общеобразовательных учреждений городов присутствия En+ Group: Абакана, Иркутска, Сорска и Черемхово.