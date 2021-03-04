Природный парк предлагают создать в Окинском районе Республики Бурятия

Местные жители Окинского района Республики Бурятия предлагают создать в регионе особо охраняемую природную территорию (ООПТ) в форме природного парка. Глава Окинского района Матвей Мадасов обратился в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия с просьбой рассмотреть возможность подготовки документации для новой охраняемой природной территории. Идею природного парка поддержала замминистра природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева.

«Мы долго изучали ситуацию, старались понять, как лучше спасти неповторимую природу Окинского района. Сегодня идея создания особо охраняемой природной территорий, а именно, природного парка, кажется наиболее эффективным способом сохранения редких животных, включая снежного барса, ландшафтов Горной Оки, практически нетронутых освоением. С создание природного парка местное население сможет регулировать поток посетителей района, сохранить природу родного уголка», — говорит Матвей Мадасов, глава, руководитель администрации муниципального образования «Окинский район».

В райцентре Окинского района селе Орлик 26 февраля 2021 года состоялось совещание с участием заместителя министра Минприроды Республики Бурятия Натальи Тумуреевой, главы Окинского района Матвея Мадасова, сотрудников WWF России, президента общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов севера Республики Бурятия», МАУ Дирекции «Территории традиционного природопользования сойотов». На встрече стороны обсудили возможность создания новой ООПТ в Окинском районе, задачи и трудности, подписали дорожную карту мероприятий.

«Идея создания природного парка обсуждается уже давно, и главное, что с этой идеей выступили сами местные жители. Сегодня на встрече мы подошли к новой точке работы, подготовили и утвердили дорожную карту. Я, как эколог, конечно за создания природного парка, ведь охраняемые природные территории — один из самых эффективных способов сохранения природы. Мы постараемся со своей стороны сделать все, чтобы помочь жителям. Главное — соблюсти баланс интересов местного населения, сохранить возможность вести традиционное природопользования и природу удивительного региона», — говорит Наталья Тумуреева, замминистра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.

«В Окинском районе расположены 90 % площади местообитаний снежного барса Республики Бурятия. Регион – важнейший участок для сохранения редкого хищника, территория с малонарушенной экосистемой и сакральными местами коренных жителей. Поддержку природному парку окажет Всемирный фонд дикой природы (WWF), который работает в регионе уже много лет, сохраняя ландшафты, леса и редкие виды животных», — говорит Александр Карнаухов, координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.