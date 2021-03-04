«Русский радиатор» расширяет ассортимент продукции

РУСАЛ сообщает, что совместное с «ЭЛСО группой» предприятие - «Русский радиатор» - расширит в 2021 году линейку продукции. Предприятие увеличит количество моделей радиаторов с семи до одиннадцати.

Расширение ассортимента продукции позволит предприятию выпускать радиаторы отопления под различные типы и размеры помещений. Кроме того, благодаря новому дизайну новые модели будут превосходить по показателю теплоотдачи аналогичную продукцию большинства конкурентов.

Увеличение номенклатуры стало возможным благодаря отлаженной работе персонала и повышению эффективности предприятия. В 2020 году за счет оптимизации бизнес процессов были снижены себестоимость реализации продукции, а также затраты на закупку сырья и комплектующих. Производительность предприятия увеличена на 29%, или на 570 000 секций в год относительно проектных показателей.

«В настоящее время предприятие, открытое на территории опережающего социально-экономического развития «Надвоицы», уверенно работает на рынке. В 2020 году предприятие произвело более 1,4 млн секций готовой продукции. Конечным потребителям было поставлено более 1,2 млн секций, что вдвое больше показателя 2019 года», – сказал директор по новым проектам РУСАЛа Алексей Арнаутов.

Развивать новые производства по переработке алюминия в рамках стратегии по перепрофилированию неэффективных мощностей в 2012 году предложил основатель РУСАЛа промышленник Олег Дерипаска. В том числе для расширения возможностей по трудоустройству и обеспечению занятости населения. В декабре 2014 года РУСАЛ и «ЭЛСО группа» подписали договор о создании совместного предприятия по производству радиаторов отопления – «Русский радиатор» – на промышленной площадке Надвоицкого алюминиевого завода. Запуск предприятия состоялся в 2016 году.

Объем инвестиций в проект превышает 800 млн рублей. Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Республики Карелия.

Сейчас предприятие производит литые секционные радиаторы отопления для применения в жилых и административных зданиях, в том числе многоэтажных домах. Под брендом «Русский радиатор» выпускаются алюминиевые и биметаллические радиаторы для массового потребителя.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году бизнесменом Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).

ЭЛСО группа (www.elsogroup.ru) – крупный теплотехнический холдинг, охватывающий различные сегменты отопительного рынка России. Основанная в 1999 году ЭЛСО группа сегодня является одним из лидеров на рынке отопления.