Иркутскому бизнесу расскажут о преимуществах Системы быстрых платежей

9 марта в 13:00 Банк России проведет бесплатный вебинар для представителей малого и среднего предпринимательства о возможностях для бизнеса при использовании Системы быстрых платежей (СБП).

На мероприятии помимо экспертов Банка России выступят представители Национальной системы платежных карт (НСПК), коммерческих банков. Также с участниками вебинара поделятся своим опытом предприниматели, реализовавшие оплату товаров и услуг через СБП.

В программе вебинара:

— о новом платежном сервисе;

— о преимуществах и выгодах СБП для бизнеса;

— о способах внедрения СБП в бизнес-процесс.

Продолжительность вебинара — 1,5 часа.

Подключиться к трансляции и задать вопрос можно по ссылке https://cbr.imind.ru. Во вкладке «Подключение к мероприятию по ID» необходимо ввести 379-005-808.