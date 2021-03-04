Иркутскому бизнесу расскажут о преимуществах Системы быстрых платежей

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9 марта в 13:00 Банк России проведет бесплатный вебинар для представителей малого и среднего предпринимательства о возможностях для бизнеса при использовании Системы быстрых платежей (СБП).
На мероприятии помимо экспертов Банка России выступят представители Национальной системы платежных карт (НСПК), коммерческих банков. Также с участниками вебинара поделятся своим опытом предприниматели, реализовавшие оплату товаров и услуг через СБП.
В программе вебинара:
— о новом платежном сервисе;
— о преимуществах и выгодах СБП для бизнеса;
— о способах внедрения СБП в бизнес-процесс.
Продолжительность вебинара — 1,5 часа.
Подключиться к трансляции и задать вопрос можно по ссылке https://cbr.imind.ru. Во вкладке «Подключение к мероприятию по ID» необходимо ввести 379-005-808.