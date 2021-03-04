Как работает Сбербанк в праздничные дни марта 2021 года

Сбербанк поздравляет клиентов с Международным Женским Днем и сообщает о режиме работы своих отделений с период с 6 по 9 марта 2021 года.

06 марта (суббота) - офисы банка будут работать по режиму понедельника (с сокращением рабочего дня на 3 часа).

07 марта (воскресенье)

- рабочий день по режиму работы субботы (сокращен на 1 час) для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу;

- рабочий день по режиму работы воскресенья (сокращен на 1 час) - в офисах банка, чей график предусматривает работу в воскресенье.

08 марта (понедельник) – выходной день для всех отделений.

09 марта (вторник) - рабочий день.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в праздничные и выходные дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Юридические лица с 06 по 08 марта в офисах банка обслуживаться не будут.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в отделениях Сбера и на сайте банка. График работы также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

8 (495) 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

8 (800) 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов); а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).