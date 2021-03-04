Как работает Сбербанк в праздничные дни марта 2021 года

Сбербанк поздравляет клиентов с Международным Женским Днем и сообщает о режиме работы своих отделений с период с 6 по 9 марта 2021 года.
06 марта (суббота) - офисы банка будут работать по режиму понедельника (с сокращением рабочего дня на 3 часа).
07 марта (воскресенье)
- рабочий день по режиму работы субботы (сокращен на 1 час) для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу;
- рабочий день по режиму работы воскресенья (сокращен на 1 час) - в офисах банка, чей график предусматривает работу в воскресенье.
08 марта (понедельник) – выходной день для всех отделений.
09 марта (вторник) - рабочий день.
Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в праздничные и выходные дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.
Юридические лица с 06 по 08 марта в офисах банка обслуживаться не будут.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в отделениях Сбера и на сайте банка. График работы также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
- 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номерам:
- 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);
- 8 (495) 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
8 (800) 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов); а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).