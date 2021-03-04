Чистая прибыль Сбера за 2020 год составила 760,3 млрд руб.

Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2020 года и по состоянию на 31 декабря 2020 года, содержащую аудиторское заключение компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления:

«Год назад мы едва ли могли себе представить, на какие вызовы нам придется ответить в 2020 году: пандемия, обвал нефтяных котировок, приостановка деятельности отдельных сегментов экономики. В рамках совместной работы с Правительством и бизнесом мы стали важным участником общей борьбы с последствиями пандемии: мы в кратчайшие сроки организовали антикризисные штабы, максимально быстро начали оказывать масштабную поддержку населению и бизнесу. За год мы выдали клиентам 17,7 трлн руб. кредитов в рамках собственных и государственных программ. Мы предложили программы реструктуризаций и финансирования, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса. Cбер смог быстро восстановить бизнес сразу после снятия ограничений, а также запустил масштабную программы оптимизации расходов. Это позволило нам достичь рентабельности капитала на уровне 16%.

Важнейшей вехой 2020 года стало объединение наших финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов под единым узнаваемым брендом – Сбер и разработка новой Стратегии развития до 2023 года, нацеленной на построение интегрированной экосистемы вокруг клиента».

Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 2020 год:

Чистая прибыль Группы составила 760,3 млрд руб. (-10,0% г/г);

Прибыль на обыкновенную акцию составила 34,36 руб. (-10,9% г/г);

Рентабельность капитала 1 составила 16,1%, рентабельность активов 2 2,3%;

составила 16,1%, рентабельность активов 2,3%; Кредиты Группы 3 на конец 2020 года превысили 25 трлн руб., увеличившись на 15,0% за год. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18% до 9,3 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель увеличился до 15,7 трлн руб., рост без учета валютной переоценки 4 составил 9,3%.

на конец 2020 года превысили 25 трлн руб., увеличившись на 15,0% за год. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18% до 9,3 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель увеличился до 15,7 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 9,3%. Средства физических лиц выросли на 17,1% (+11,8% без учета валютной переоценки4) и составили 16,6 трлн руб. Средства корпоративных клиентов выросли почти на 24% (+8,7% без учета валютной переоценки4) до 9,1 трлн руб.

Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 3 млн человек за год и приблизилось к 99 млн человек;

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за год на 10,6 млн человек до 65,3 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 7,7 млн человек до 32,4 млн;

Количество активных корпоративных клиентов выросло почти на 200 тыс. за год и превысило 2,7 млн. Количество ежемесячных пользователей (MAU) в цифровых каналах превысило 2,3 млн пользователей.

На конец 2020 года уже более 16 млн клиентов используют единый логин Sber ID для доступа более чем к 95 сервисам экосистемы Сбера и партнеров.

В 2020 году мы начали системную ESG-трансформацию. Мы впервые представили инвесторам ESG-стратегию, закрепили приверженность стандартам ESG и устойчивого развития в Кодексе корпоративного управления, а также создали ESG-комитет.

В отчетности за 2020 год Сбер впервые раскрывает информацию на базе бизнес-сегментов, что дает более полное и детальное представление о деятельности Группы, продуктовой структуре и финансовых результатах бизнес-сегментов.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2020 года: