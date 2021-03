Новости Французская компания поставит оборудование для очистки сточных вод Иркутского завода полимеров Французская компания SUEZ подписала договор поставки оборудования для очистки сточных вод для Иркутского завода полимеров. Проект строительства современного завода в Восточной Сибири реализует Иркутская нефтяная компания, один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Подразделение Water Technologies and Solutions SUEZ поставит технологию очистки сточных вод с использованием мембранного биореактора, реверсивного электродиализа и выпариванием с термической рекомпрессией пара. Данные технологии позволят заводу достичь почти нулевого сброса жидких отходов и внедрить максимальное повторное использование воды, тем самым ограничивая негативное воздействие завода на окружающую среду. В рамках договора также предусмотрен 10-летний сервисный контракт. Процесс очистки сточных вод позволит Иркутскому заводу полимеров соответствовать национальным нормам, в том числе требованиям по сбросу сточных вод в рыбохозяйственные водоемы, которые являются одними из самых строгих в мире. «Этот проект демонстрирует ценность нашего широкого портфеля и то, как правильное сочетание передовых технологий может помочь клиенту достичь своих уникальных целей, - сказал Петр Судиловский, вице-президент и коммерческий директор SUEZ Water Technologies and Solutions по региону Западная/Восточная Европа и Россия/СНГ. - Для нас большая честь помочь Иркутскому заводу полимеров повторно использовать до 98% сточных вод, опираясь на наш мировой опыт и растущее присутствие в России». После введения в эксплуатацию очистные сооружения будут обрабатывать общий максимальный проектный поток сточных вод – 400 м3/ч. «При строительстве и дальнейшей эксплуатации завода будут задействованы передовые технологии и оборудование ведущих мировых производителей, - отметил директор Иркутского завода полимеров Егор Фомин. - Благодаря нашим партнерам, в том числе компании SUEZ, мы намерены создать в Восточной Сибири высокотехнологичное безопасное производство по глубокой переработке углеводородного сырья». Строительство Иркутского завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией в рамках поэтапной реализации масштабного газового проекта, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих месторождений. При строительстве завода полимеров будут использованы современные технологии, отвечающие жестким международным экологическим требованиям. Иркутский завод полимеров будет аналогичен современным заводам в мире. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Проектная документация Иркутского завода полимеров получила в 2020 году положительное заключение Главгосэкспертизы России и государственной экологической экспертизы. Справка: Since the end of the 19th century, SUEZ has built expertise aimed at helping people to constantly improve their quality of life by protecting their health and supporting economic growth. With an active presence on five continents, SUEZ and its 90,000 employees strive to preserve our environment’s natural capital: water, soil, and air. SUEZ provides innovative and resilient solutions in water management, waste recovery, site remediation and air treatment, optimizing municipalities’ and industries’ resource management through “smart” cities and improving their environmental and economic performance. The Group delivers sanitation services to 64 million people and produces 7.1 billion m3 of drinking water. SUEZ is also a contributor to economic growth, with more than 200,000 jobs created directly and indirectly on an annual basis, and a provider of new resources, with 4.2 million tons of secondary raw materials produced. By 2030, the Group is targeting 100% sustainable solutions, with a positive impact on our environment, health and climate. SUEZ generated total revenue of €18.0 billion in 2019. ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири, основано в 2000 году, головной офис расположен в Иркутске. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. С 2010 года компания реализует масштабный проект по созданию системы добычи, подготовки, транспорта и переработки газа с получением продукта с высокой добавленной стоимостью. eg

